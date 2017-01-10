Предупреждения о вреде сигарет предложили наносить на сами сигареты

Минздрав предложил увеличить площадь размещения предупреждений о вреде курения, нанося их не только на пачки, но и на сами сигареты. Соответствующее положение содержится в разработанной ведомством антитабачной концепции на период с 2017 по 2022 год, передает ТАСС.

Кроме того, производителей могут обязать стандартизировать упаковку табачной продукции, используя, в том числе, один цвет — Pantone 448C (смесь зеленого и коричневого). Именно в него окрашены унифицированные пачки сигарет в таких странах, как Австралия, Великобритания и Франция. А в июне 2016 года, как писала газета The Guardian, курильщики признали этот цвет самым уродливым в мире.

В концепции также предлагается полностью исключить добавление в сигареты различных ароматизаторов, повышающих их привлекательность, а также после 2033 года запретить продажу табачных изделий лицам, родившимся в 2015 году и позднее. Последнее положение пообещали изучить в комитете Госдумы по охране здоровья, однако его руководитель Дмитрий Морозов отметил, что инициатива выглядит сырой и требует обсуждения.

По данным Минздрава, от болезней, связанных с курением, ежегодно умирают от 300 до 400 тысяч россиян.

Антитабачный закон в России начал действовать в 2013 году. Тогда запретили курить в подъездах, госучреждениях, больницах, театрах, музеях, санаториях и на спортивных объектах. В полную силу запрет вступил 1 июня 2014 года, когда курение было запрещено во всех кафе и ресторанах.