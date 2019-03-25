В Госдуме ополчились на жирную еду

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил постепенно запретить продажу продукции с трансжирами в предприятиях общественного питания. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на инициативу, направленную министру здравоохранения Веронике Скворцовой и главе Минпромторга Денису Мантурову.

По данным издания, в письме предлагается проработать вопрос снижения использования трансжиров в пищевой промышленности, а со временем — полностью запретить жирную еду. По мнению парламентария, особую опасность для россиян представляет сетевой фастфуд, содержание трансжиров в котором достигает 40-50 процентов.

Милонов отметил, что Минздрав и Минпромторг должны совместно разработать поправки в законодательство, вносящие запрет на продажу жирной пищи в заведениях общественного питания.

В прошлом году министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о нерациональном подходе россиян к выбору продуктов, что способствует росту ожирения. По ее словам, каждый пятый житель страны питается фастфудом, в особенности жители мегаполисов.

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