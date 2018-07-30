Милонов признал право России на сумасшедшего депутата

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что парламент любого государства может принять на работу сумасшедшего. Его слова приводит в понедельник, 30 июля, URA.RU.

«Нам не надо обращать внимания на чужих идиотов, у нас своих хватает. В конце концов, это право любой страны — иметь сумасшедшего депутата», — сказал Милонов.

Так российский политик отреагировал на призывы депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса «раздробить Россию» во имя спокойствия Европы. По его словам, страну следует разделить на малые страны по этническому составу.

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Милонову принадлежит авторство закона о гей-пропаганде. Парламентарий неоднократно критиковал сексуальные меньшинства. Так, в феврале Милонов выступил с инициативой определять представителей нетрадиционной ориентации по запаху. Ранее он предлагал более радикальный способ — бросать представителей сексуальных меньшинств в реку.

В октябре 2017 года он заявил, что русскую культуру спасут массовые казни рэперов.

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