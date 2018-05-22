Милонов «чудом» защитился от содомитов

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что обнаружил на двери своего кабинета табличку с надписью «Содомитам вход запрещен». Об этом сообщает «Комсомольская правда» во вторник, 22 мая.

«Не знаю, откуда она взялась, думаю, она естественным образом проявилась. Эта же табличка защищает от поклонников Содома. Она материализовалась, значит. Мы стали свидетелями чуда. Она невидимой дугой защищает нас от радуги», — сказал Милонов.

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Он подчеркнул, что после появления таблички меньше посетителей у него не стало. «Наоборот, только больше. Все хотят пройти этот тест и доказать, что они нормальные», — заверил депутат.

Виталий Милонов был депутатом законодательного собрания Петербурга. Ему принадлежит авторство закона о гей-пропаганде. Парламентарий неоднократно критиковал ЛГБТ-движение. Так, в феврале Милонов выступил с инициативой определять представителей нетрадиционной сексуальной ориентации по запаху. Ранее он предлагал более радикальный способ — бросать представителей сексуальных меньшинств в реку.

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