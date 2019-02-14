В России задумались об официальном ограничении объема талии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова привела в качестве позитивного примера из мировой практики борьбы с лишним весом запрет на объем талии больше 90 сантиметров, действующий в Японии, передает РИА Новости.

«Мы очень внимательно изучили опыт стран, где самая высокая продолжительность жизни, стран, которые понимают связь питания с состоянием здоровья и продолжительностью жизни и реагируют на это», — сказала она в интервью агентству.

По словам Поповой, в Японии граждане от 40 до 75 лет проходят процедуру контрольного замера талии ежегодно. В случае превышения установленной «Метабо-законом» нормы японцев отправляют на консультации для подбора подходящей стратегии снижения веса.

В Японии, как отметила чиновница, действует программа «Спасение нации», согласно которой, предусмотрено, в частности, создание оптимальной системы питания с использованием морепродуктов и витаминов.

За заботу о здоровье трудоспособного населения там, по словам главы Роспотребнадзора, несут ответственность работодатели, и иногда она подразумевает многомиллионные штрафы.

В ноябре прошлого года в Госдуме с целью борьбы с ожирением предложили запретить продажу сладостей в российских школах. От проблемы ожирения страдает около двух миллионов россиян.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!