Россиянам с диабетом отказали в лекарствах и посоветовали худеть

Член комитета Государственной Думы по охране здоровья Николай Герасименко («Единая Россия») порекомендовал больным диабетом россиянам худеть, отклонив законопроект об их поддержке, передает «Русская служба Би-би-си».

«Я знаю нескольких депутатов нашей Госдумы, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудели на 30-40 килограммов и перестали принимать инсулин», — пояснил депутат, не уточнив, где и как именно чиновники сумели вылечить заболевание.

Он также заверил, что те, «кто не хочет болеть сахарным диабетом», должны «заняться собой», а не лечиться фармацевтическими препаратами.

Материалы по теме «Это война против собственного народа» Россия решила ответить на санкции. Тысячи россиян лишатся лекарств и умрут

Автор законопроекта Федот Тумусов («Справедливая Россия») пояснил на своей странице в Facebook, что суть инициативы была в том, что принятых правительством мер по обеспечению россиян с диабетом инсулином недостаточно, нужна профилактика и комплексная поддержка: медицинская, социальная и экономическая.

«Я, честно говоря, в шоке. (...) С улыбкой, с шуткой с думской трибуны было сказано, что больным диабетом просто надо худеть — и все у них будет хорошо. То есть им не нужно помогать, ничего не нужно: похудеют — и инсулин не понадобится», — возмутился Тумусов.

Сахарный диабет — хроническая болезнь, при которой поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина (гормона, регулирующего уровень содержания сахара в крови). Диабет второго типа связан с ожирением, а первого — не связан с набором веса и образом жизни.

В октябре прошлого года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тысячи рублей, в которые обходится минимальный продуктовый набор в регионе, достаточно, чтобы составить «сбалансированное, но диетическое» меню. Она также отметила, что «макарошки всегда стоят одинаково», что, по ее словам, не дает оснований для повышения прожиточного минимума. Чиновница была уволена.

В апреле прошлого года депутат Госдумы Петр Толстой советовал россиянам с гипертонией «выплевывать» иностранные медикаменты и лечиться народными средствами, например, отваром боярышника или коры дуба после того, как был внесен проект закона о запрете ввоза в Россию лекарств из США и Европы. Впоследствии депутаты отказались от идеи ограничить ввоз препаратов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!