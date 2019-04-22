Россияне оказались недовольны колбасой

Россиян не устраивает качество колбасных изделий, мясных продуктов, рыбы, морепродуктов и полуфабрикатов. Об этом свидетельствуют данные опроса консалтинговой компании Deloitte, которые приводит РИА Новости.
В ходе исследования, длившегося с февраля по март 2019 года, были опрошены четыре тысячи человек. Выборка для узких товарных категорий составила 1,6 тысячи человек.
Отмечается, что в целом россияне удовлетворены качеством продуктов питания, однако есть аутсайдеры — колбасные изделия, рыба, мясо и полуфабрикаты. Больше всего жителей России устраивает качество макаронных изделий, круп, каш и бутилированной воды.
Чаще всего россияне приобретают продукты в оффлайн-магазинах — 18 раз в месяц. К услугам онлайн-магазинов прибегают 3,6 раза в месяц. Средний чек в последних выше — 1,45 тысячи рублей. В традиционных розничных точках тратят в среднем 1,1 тысячи рублей.
В конце декабря 2018-го эксперты развеяли популярные у россиян мифы о составе «докторской» колбасы. В результате исследования выяснилось, что продукция практических всех производителей не представляет опасности для здоровья. «Ни бумаги, ни ДНК грызунов, ни вредных микроорганизмов не обнаружено», — заявили в «Роскачестве».