Россияне оказались недовольны колбасой

Россиян не устраивает качество колбасных изделий, мясных продуктов, рыбы, морепродуктов и полуфабрикатов. Об этом свидетельствуют данные опроса консалтинговой компании Deloitte, которые приводит РИА Новости.

В ходе исследования, длившегося с февраля по март 2019 года, были опрошены четыре тысячи человек. Выборка для узких товарных категорий составила 1,6 тысячи человек.

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Отмечается, что в целом россияне удовлетворены качеством продуктов питания, однако есть аутсайдеры — колбасные изделия, рыба, мясо и полуфабрикаты. Больше всего жителей России устраивает качество макаронных изделий, круп, каш и бутилированной воды.

Чаще всего россияне приобретают продукты в оффлайн-магазинах — 18 раз в месяц. К услугам онлайн-магазинов прибегают 3,6 раза в месяц. Средний чек в последних выше — 1,45 тысячи рублей. В традиционных розничных точках тратят в среднем 1,1 тысячи рублей.

В конце декабря 2018-го эксперты развеяли популярные у россиян мифы о составе «докторской» колбасы. В результате исследования выяснилось, что продукция практических всех производителей не представляет опасности для здоровья. «Ни бумаги, ни ДНК грызунов, ни вредных микроорганизмов не обнаружено», — заявили в «Роскачестве».

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