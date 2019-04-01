Россиян предупредили об опасности гематогена

В современном варианте гематогена почти нет полезных компонентов, а состоит он преимущественно из сахара. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила врач-педиатр, аллерголог и гастроэнтеролог Татьяна Бандурина.

Она отметила, что категорически не рекомендует своим пациентам есть эти батончики. «Никакой пользы этот продукт не приносит, это обычный снек, который просто удовлетворяет чувство голода, который повышает уровень глюкозы, позволяет испытать определенное удовольствие», — сказала врач.

Бандурина указала, что сегодня в стране эксплуатируется «имидж того старого гематогена», который стал популярен на фоне продовольственного дефицита и недостатка железа в рационе. По ее словам, сейчас его употребление не оправдано, а от сладкого начинается вздутие живота, развивается дисфункция ЖКТ и аллергия. Она добавила, что бычья кровь может быть полезна в составе, например, кровяной колбасы.

Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену. В тексте автор удивился тому, что батончик содержит кровь крупного рогатого скота. Он отметил, что многие советские граждане долгое время не знали о составе продукта. При этом дети любили его за сладкий привкус, а взрослые считали его эффективным при простуде, анемии и тусклом цвете кожи.

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