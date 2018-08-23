Школьник-вор заночевал в торговом центре и покусился на гематоген

В Калининграде задержали 13-летнего подростка, который обокрал несколько магазинов торгового центра, в котором спрятался с вечера. Об этом в четверг,23 августа, в пресс-службе регионального управления МВД сообщили «Интерфакс».

Инцидент произошел в торговом центре «Виктория» на улице Гайдара. «Он [подросток] с вечера спрятался в укромном месте, а ночью отправился на промысел по магазинам, расположенным рядом с торговым залом», — рассказали в пресс-службе.

Его добычей стали золотые украшения, видеоигры, а также гематоген из аптечного киоска. В общей сложности подросток похитил вещей на сумму более чем 75 тысяч рублей.

Он покинул торговый центр утром, когда магазин открылся. Продавцы, увидев явные следы хищения, вызвали полицию, которая вскоре установила личность подростка и задержала его. Он был доставлен в центр временного содержания для несовершеннолетних. Возмещать убытки ограбленным магазинам придется родителям мальчика.

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