Школьники задержаны за похищение пернатых костюмов Киркорова

Похитителями пернатых костюмов Филиппа Киркорова в Нижегородской области оказались двое 15-летних школьников. Об этом во вторник, 29 мая, сообщает РИА Новости.

По данным полиции, вечером 27 мая подростки проникли в фургон, где хранились декорации для шоу Киркорова, и украли восемь костюмов — 4 красного и 4 черного цвета. А на следующий день принесли их в школу, где проходили выпускные экзамены. В тот же день в полицию города Павлово Нижегородской области поступило заявление о краже.

В настоящий момент школьники задержаны, костюмы изъяты, проводятся следственные мероприятия. Выясняется, что послужило мотивом преступления — жажда наживы или хулиганство.

Об исчезновении сценических костюмов Филиппа Киркорова стало известно 28 мая. Стоимость похищенного оценивалась в 11 тысяч долларов (более 686 тысяч рублей). Среди пропавших вещей были уникальные наряды, выполненные в единственном экземпляре, с перьями и стразами.

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