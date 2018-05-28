У Киркорова украли пернатые костюмы на 700 тысяч рублей

Эстрадного певца Филиппа Киркорова обокрали во время гастролей в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Super в понедельник, 28 мая.

Инцидент произошел ночью в городе Павлово, где артист должен представить шоу «Я». Неизвестные вскрыли автомобиль с атрибутикой концерта. Пропали восемь нарядов, ущерб оценивается в 11 тысяч долларов (более 686 тысяч рублей). Директор музыканта обратился в полицию.

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Как передает портал dni.ru, среди пропавших вещей уникальные костюмы, выполненные в единственном экземпляре, с перьями и стразами.

Ранее в мае Киркоров прервал интервью шведскому телеканалу, во время которого рассказывал о любви к конкурсу «Евровидение», и обматерил находившихся рядом людей. Певца разозлило, что присутствовавшие чем-то шуршали.

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