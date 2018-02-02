Калужский школьник изрезал лицо одноклассника и выпрыгнул в окно

Калужский школьник изрезал ножом одноклассника и выпрыгнул из окна третьего этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета Лилия Мошкова.

«В пятницу, 2 февраля, перед началом урока, в тот момент, когда учитель вышел из класса за журналом, один из семиклассников, 14-летний местный житель, беспричинно напал на своего одноклассника. Он несколько раз ударил мальчика ножом, причинив ему резаные раны лица и тела. Раненый сумел убежать, после чего нападавший выпрыгнул в окно. В результате падения с третьего этажа подросток получил травмы, он госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника и сейчас находится в больнице», — сказала Мошкова.

Раненому мальчику оказали помощь и, наложив швы, отпустили домой.

По предварительным данным, между подростками никаких конфликтов не было, и произошедшее стало неожиданностью для всех учеников. Между тем следователи выяснили, что нападавший в классе считался изгоем — друзей в школе у него не было, несмотря на то, что он учился в этом классе много лет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Установлено, что пострадавший живет в полной семье. В то же время инициатор произошедшего воспитывается без отца. Следователи намерены провести судебно-психиатрическую экспертизу, однако все следственные действия будут проводиться только после того, как врачи дадут свое согласие на них.

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В январе по всей России прокатилась волна происшествий с участием школьников. 15 января бывший и нынешний ученики пермской школы устроили резню в учреждении. В результате пострадали 15 человек, в том числе учитель. Нападавших арестовали по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц.

19 января ученик бурятской школы ворвался на занятия к семиклассникам, ранил топором нескольких детей и педагога и устроил пожар с помощью коктейлей Молотова. Пострадали семь человек, они получили резаные раны. В отношении школьника также возбуждено дело о покушении на убийство.

25 января 15-летний подросток пронес в здание колледжа на улице Советской Армии в Самаре две пневматические винтовки и дымовые факелы, которые он разбросал в коридоре здания.

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