Школьник бросил петарду в канализационный люк и «открыл портал в ад»

В сети набирает популярность ролик, на котором китайский школьник бросает в канализационный люк петарду. Оригинал видео был опубликован на китайском сервисе микроблогов Sina Weibo. В российском сегменте сети он стал популярен благодаря посту на Pikabu.

Публикация под названием «Что будет, если кинуть петарду в люк» выбилась в топ самых популярных постов портала. На видео мальчик бросает в канализацию пиротехнику и через некоторое время буквально взлетает на воздух вместе с люком.

Эксперимент школьника побудил пользователей на многочисленные шутки: в комментариях процитировали Пятачка из мультфильма о Винни-Пухе («А что это так бумкнуло?») и вспомнили взрыв мины в фильме «Особенности национальной рыбалки». Некоторые предположили, что таким образом китаец «открыл портал в ад».

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