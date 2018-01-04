Киевские живодеры взорвали собаку петардой

В Киеве живодеры привязали к хвосту собаки петарду, которая затем взорвалась. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Kyiv Animal Rescue Group.

1 января жители киевского Академгородка услышали звук взрыва петарды, после чего заметили собаку, которая пробежала вдоль дома, протиснулась в узкую щель и рухнула в подвал.

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«Предполагалось, что собака испугалась фейерверка и сбежала от страха. Но на задней части тела собаки была обнаружена большая рваная рана. Характер раны свидетельствует о том, что к хвосту собаки кто-то привязал петарду и подорвал», — сообщили в Kyiv Animal Rescue Group.

Взрывом почти полностью был оторван хвост собаки, были повреждены внутренние органы животного.

Зоозащитники объявили сбор средств на лечение собаки. Животное было прооперировано, однако утром 3 января скончалось.

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