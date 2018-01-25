Школьник обнаружил ложь в истории США и шокировал соцсети

Пользователи социальных сетей обратили внимание на запись в дневнике американского школьника Кинга Джонсона, где он описывал урок на тему «Человек, открывший Америку». Фотографию тетради и подборку лучших комментариев опубликовал The Independent.

Джонсон обвиняет учителя во лжи: по его мнению, Америку открыл совсем не мореплаватель Христофор Колумб, а индейцы. «Моя мама сказала, что единственный Христофор, которого мы признаем, это Уоллес (Кристофор Уоллес, культовый американский рэпер, известный под псевдонимом Notorious B.I.G. — прим. «Ленты.ру»)», — написал школьник.

В конце эссе он задает вопрос: «Как белые люди могут учить черных истории?» Учитель, проверявший работу, подписал внизу, что разочарован поведением ученика. «Ок», — ответил на это Джонсон.

У большинства пользователей сети эссе Джонсона вызвало восхищение: в комментариях за убедительную непосредственность и принципиальность его называют будущим президентом США.

В Twitter также начались споры на тему точности и достоверности исторических фактов, о которых говорит учитель. «Я не соглашусь с тем, что белые люди не должны учить черных истории, я просто думаю, что, если вы преподаете то, что произошло с культурой, к которой вы не имеете отношения, нужно убедиться, что вы озвучиваете все факты», — отметил один из них.

«Обучение проходит согласно учебной программе. Я имею в виду, что чему бы они ни хотели научить, никто не может им запретить», — возразил ему другой.

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