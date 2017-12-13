Знаменитости передумали дружить с школьником со странным носом из-за расизма

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Китон Джонс (в центре)
Китон Джонс (в центре)

Пользователи сети изменили мнение о подростке Китоне Джонсе из Теннесси, которого затравили в школе и за которого вступились знаменитости, узнав, что тот вместе с семьей фотографировался с флагом конфедератов.

После шума вокруг Китона, пользователи разыскали в соцсетях его мать Кимберли и обнаружили на ее странице семейную фотосессию у дома с флагами США и символом белых расистов — знаменем Конфедерации.

«Черт. Они держат флаг конфедерации и теперь рассчитывают на поддержку масс».

Снимки были опубликованы 25 августа, спустя две недели после беспорядков в Шарлотсвилле, вспыхнувших на расовой почве. Внимание привлекла и неоднозначная подпись, сопровождавшая фотографии.

«Дорогие обиженные американцы. Если вы не ранены до крови, у вас не торчат кости и вы можете дышать, перестаньте жаловаться. Многие из вас никогда не получали хорошую взбучку. И прежде чем вы начнете жаловаться мне на метафоричные, эмоциональные, финансовые, исторические физические страдания — не надо. Лучше присоединяйтесь к группе», — гласила подпись.

Из мониторинга соцсетей Джонсов стало понятно, что семья поддерживает Трампа. Кто-то распустил слух о том, что Китона травили в школе за то, что он оскорблял чернокожих детей.

«Разочарована тем, что семья Китона оказалась расистами. Это идеальный пример того, как мы все заступаемся за то, что кажется правильным, но иррациональная ненависть все портит. Каждый раз».

«Китона затравили за то, что он расист и называет темнокожих людей "ниггерами"? Я только что перехотел жать ему руку и хочу подать ее всем, кто издевался над ним».

После этого от слов поддержки отказались и некоторые звезды, прежде писавшие о том, что травля Китона в школе недопустима. В частности, пост пропал из Instagram Рианны.

Позже пользователи обнаружили, что мать Каитона использовала его популярность и через Instagram и краудфандинговую платформу GoFundMe попыталась собрать деньги. Всем перечислившим деньги посоветовали оформить возврат.

После волны ненависти к Китону и его матери сестра школьника написала в Twitter, что в их семье нет расистов и брат «никогда не произносил слова на "н"». Девушка попросила оставить их в покое и не сыпать голословными обвинениями. Она также заявила, что у их матери никогда не было открытого аккаунта в Instagram и она не организовывала через него сбор денег в онлайне.

Ранее в поддержку Китона высказывались десятки знаменитостей. В частности, актеры Крис Эванс, Марк Хэмилл, Марк Руффало, музыканты Снуп Дог, Джастин Бибер, Рианна и Деми Ловато, а также бейсбольная команда Colorado Rockies.

8 декабря мальчик отказался идти на школьный обед, из-за того что одноклассники унижают его за «уродливую» форму носа. Мальчик был расстроен и жаловался на то, что его обливают молоком и забрасывают едой. Ролик с ним собрал десятки миллионов просмотров.

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