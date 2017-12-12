Затравленный школьник подружился с половиной Голливуда благодаря странному носу

Американские знаменитости поддержали подростка из Теннесси Китона Джонса (Keaton Jones), который стал мишенью для издевательств в школе. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает The Guardian.

Как утверждается в материале издания, 8 декабря мать Китона Кимберли Джонс (Kimberly Jones) опубликовала ролик в Facebook, на котором подросток плачет и отказывается идти на школьный обед из-за одноклассников, которые унижают его из-за «уродливой» формы носа, обливают его молоком и забрасывают едой. «В чем смысл? Почему им доставляют радость издевательства над невинными людьми?» — интересуется школьник, отмечая, что у него совсем нет друзей.

Kimberly Jones / Facebook

За трое суток видео собрало более 22 миллионов просмотров, 440 тысяч репостов и привлек внимание многих американских звезд. Среди них оказались актеры Крис Эванс, Марк Хэмилл, Марк Руффало, музыканты Снуп Дог, Джастин Бибер и Деми Ловато, а также бейсбольная команда Colorado Rockies. «Эй, братишка, я твой друг по жизни. Черкни мне в личные сообщения, чтобы мы порешали дела. Только любовь может победить ненависть», — обратился к Китону Снуп Дог.

«Будь сильным, Китон. Не позволяй им сломить тебя. Я обещаю, что вскоре все наладится. Пускай эта школьная шпана сама решает, какими людьми они хотят быть. А как ты смотришь на то, чтобы с мамой приехать на премьеру "Мстителей" в Лос-Анджелес в следующем году?» — поинтересовался Эванс.

К знаменитостям присоединились и обычные пользователи, которые не только поддержали школьника комментариями, но и собрали ему более 47 тысяч долларов на дальнейшее обучение менее чем за сутки.