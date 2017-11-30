Российского блогера затравили за желание стать чернокожим

Российский бьюти-блогер Сергей Любимов опубликовал в Instagram видео, в котором с помощью косметики перевоплотился в темнокожего парня. Это вызвало волну критики среди пользователей сети, сообщает Metro.

«Я люблю кожи всех оттенков и именно этим вдохновлялся в этом макияже. Мы все прекрасны, и я хочу показать это», — говорится в описании к ролику.

Некоторые начали выражать недовольство в комментариях по поводу его желания примерить на себя вид человека другой расы. Одна из зрительниц, которая также раскритиковала блогера, получила в ответ крайне расистский комментарий. Любимов написал, что она выглядит как «подгорелый нигер, уставший от сбора хлопка».

После этого в обсуждении поста разразился скандал, и блогер был вынужден закрыть комментарии.

Ранее масштабной травле подверглась российская блогерша, которая также перевоплотилась в темнокожую девушку. В комментариях юзеры часто упоминали термин blackface, означающий карикатурное изображение темнокожих.