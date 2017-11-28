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Российская блогерша перекрасилась в негритянку и подверглась травле

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Саша Кэт
Саша Кэт

Бьюти-блогер под ником Саша Кэт рассказала о масштабной травле после публикации ее перевоплощения в темнокожую девушку. Видео опубликовано на канале блогерши.

Девушка опубликовала в Instagram фотографию, на которой она с помощью косметики превратила себя в афроамериканку. Через некоторое время комментарии наводнили англоязычные пользователи, которые называли ее «сучкой» и обвиняли в проявлении вопиющего расизма. Помимо оскорблений, юзеры часто упоминали термин blackface, означающий карикатурное изображение темнокожих.

Саша Кэт рассказала, что российская аудитория отреагировала на перевоплощение позитивно в отличие от непонятно откуда взявшихся американцев. Блогер объяснила, что решилась на эксперимент, поскольку многие часто обсуждают ее якобы неестественно бледное лицо. Это подтолкнуло ее показать свою внешность полной противоположностью этим замечаниям.

Администрация Instagram несколько раз удаляла и восстанавливала публикацию из-за огромного числа жалоб. Сашу Кэт поддержали несколько популярных российских блогеров, но некоторые, в том числе феминистка Ника Водвуд, сочли перевоплощение проявлением расизма.

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