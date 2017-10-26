Темная кукурузина в одежде уборщика на коробке хлопьев разожгла ненависть в сети

Автор комиксов Marvel Саладин Ахмед (Saladin Ahmed) присмотрелся к коробке хлопьев Kellog's с веселыми кукурузными зернами и разглядел в них одно темное зерно в костюме уборщика, выполняющего черную работу. Ахмед посчитал это проявлением расизма, о чем сообщил в Twitter.

«Эй, Kellog's. Почему только одна коричневая кукурузина на всей коробке изображена уборщиком? Это учит детей расизму», — написал Ахмед.

Его поддержали тысячи пользователей, которые высказали возмущение под твитом. Ахмед отметил в публикации продавца хлопьев, после чего представитель компании быстро вышел на связь. «Kellogg's стремится к разнообразию и инклюзии. Мы не хотели кого-то оскорблять, мы приносим извинения. Работы обновлены и скоро появятся в магазинах», — ответила компания в Twitter.

Однако этим она только усугубила споры на тему расизма. Пользователи настаивали на том, что включение темной кукурузины в образе уборщика композицию никак не соответствует принципу разнообразия и равенства.

В то же время многие комментаторы сочли, что Ахмед сделал из мухи слона. Ему посоветовали быть менее придирчивым и не искать черную кошку в темной комнате. «Я никогда не заботился о том, какого цвета или расы кто бы то ни было. Нам просто нужно перестать быть слишком восприимчивыми и обиженным», — советует DJ Arthur Looby.

«Сколько у тебя времени, чтобы искать это? Как коробка кукурузноых хлопьев может научить расизму? Неужели нудисты обижены на кукурузу за то, что она голышом?».

Некоторым вообще показалось странным, что взрослый мужчина уделил столько времени рассматриванию коробки с хлопьями. Кое-кто прямо признался, что завидует Ахмеду, у которого находится время приглядываться к таким мелочам.