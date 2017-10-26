IKEA взбесила женщин рекламой про бойфренда

Мебельный гигант IKEA уберет из эфира рекламный ролик, возмутивший пользователей социальных сетей образом молодой китаянки, невостребованной на брачном рынке. Зрители назвали видео сексистским и обесценивающим личность женщины лишь потому, что у нее нет постоянного партнера. Об этом сообщает Shanghaiist.com

В 30-секундном видео женщина обедает с родителями. Мать прерывает попытку дочери поговорить с ней фразой «Не называй меня мамой, пока не приведешь домой парня». Затем у входной двери появляется привлекательный молодой человек, девушка знакомит его с родителями, и те немедленно меняют свое отношение. Они кидаются сервировать стол и украшать квартиру уютными аксессуарами из IKEA, чтобы поприветствовать будущего зятя.

Пользователи китайских социальных сетей, в том числе крупнейшей — Weibo, определили рекламу как сексистскую и вредную. «Каждый раз, когда моя мама видит этот ролик, она начинает сетовать, что у меня нет бойфренда. Эта реклама разрушает мои отношения с семьей», — написал один из них. Другие отметили, что «самое смешное, что штаб-картира IKEA находится в Швеции, в стране, которая ценит гендерное равенство». «И это 2017 год, а не эпоха династии Цин», — поделились юзеры.

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После этого представители IKEA опубликовали официальное заявление об изъятии рекламы из эфира.

В настоящее время в Китае проживают на 20 миллионов больше мужчин в возрасте до 30 лет, чем женщин. Это вызвано многочисленными абортами из-за государственной политики «одна семья — один ребенок». К тому же в Китае традиционно не хотят рожать детей женского пола. Таким образом, в среднем на свет появляются 118 мальчиков на 100 девочек.

Давление со стороны общества и СМИ на образованных работающих девушек, не стремящихся заводить семью, по-прежнему очень велико, отмечает Shanghaiist.com. Незамужних женщин старше 27 лет называют «шэн нюй», то есть «невостребованными», или «объедками».