10-летняя американка решилась на суицид из-за травли одноклассников

10-летняя жительница Колорадо Ашанти Дэвис (Ashawnty Davis) скончалась после двух недель после того, как пыталась покончить с собой из-за издевательств одноклассников в соцсетях. Об этом сообщает The Daily Mail.

Несколько недель врачи пытались спасти ее после попытки совершить суицид, но были вынуждены отключить ее от аппарата жизнеобеспечения.

В конце октября Дэвис, будучи ученицей пятого класса, ввязалась в драку. Один из учеников записал происходящее на видео, а затем опубликовал в популярном приложении. В ролике запечатлена драка двух девочек на глазах у толпы одноклассников.

По словам родителей Дэвис, она столкнулась со своей обидчицей и была сильно напугана. Приложение оказалось очень популярным в школе, и школьники устроили травлю пятиклассницы.

Через две недели после инцидента девочка пришла домой и пыталась совершить суицид. Ее доставили в больницу. На данный момент родители школьницы пытаются вычислить хулиганов.