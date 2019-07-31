Названы любимые продукты магазинных воришек

Самыми воруемыми товарами из российских продуктовых магазинов в 2019 году стали сыр, колбаса, морепродукты, кофе, конфеты и кондитерские изделия, а также пиво и другой алкоголь. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные компании BIT, которая разработала применяемый в российских магазинах алгоритм распознавания лиц NtechLab.

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Из косметических товаров чаще всего в 2019 году воровали тушь, лак для ногтей, губную помаду, масла для тела и волос и тени для век. При этом парфюмерию чаще всего воруют женщины (78 процентов), а еду — мужчины (77 процентов). В компании сообщили, что в этом году из магазинов, которые оснащены системой, украли товаров на 38 миллионов рублей.

В сети «Магнит» подтвердил, что перечисленные товары действительно являются самыми популярными у магазинных воришек. В крупнейшей в Восточной Сибири красноярской торговой сети «Командор» сообщили, что популярностью также пользуются шоколад, бритвенные станки и кассеты к ним.

Ранее стало известно, что средняя сумма кражи в магазинах составляет тысячу рублей. С помощью системы был составлен портрет типичного российского магазинного вора. Им оказался мужчина до 35 лет в состоянии алкогольного опьянения, который не имеет постоянного дохода и уже совершал правонарушения. Всего за 2018 год система выявила 64 743 нарушителя.

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