Составлен портрет типичного магазинного вора

Большинство магазинных воров в России — безработные мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, а средняя сумма кражи составляет тысячу рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией BIT, занимающейся разработкой IT-решений против шоплифтеров, передает РБК. Портрет был составлен на основе обезличенных статистических данных, полученных с помощью алгоритма FindFace (разработка компании NtechLab).

Ворующие в супермаркете россияне, как правило, уже имели до кражи проблемы с законом. Почти треть (30 процентов) таких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Всего за 2018 год система выявила 64 743 нарушителя.

В сети «Азбука вкуса» согласны с выводами исследователей о возрасте магазинных воров, но уточнили, что такие преступления часто совершаются группой людей и даже под заказ.

В «Магните» подтвердили, что сумма краж в большинстве случаев не превышает тысячи рублей. Чаще всего без оплаты мимо касс проносят алкоголь, парфюмерию и кондитерские изделия.

В основу исследования легли данные системы распознавания лиц покупателей «СТОП Шоплифтер» и прошлогодняя криминальная статистика почти по 65 тысячам краж. Решение «СТОП Шоплифтер» внедрено в магазинах 14 ритейл-сетей в крупнейших городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Уфу, Казань, Самару, Нижний Новгород, Волгоград, Челябинск. Частью решения является алгоритм NtechLab, который распознает лицо нарушителя, а также определяет его пол и возраст.

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