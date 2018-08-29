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Выявлен типичный крымский турист

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Министерство курортов и туризма Республики Крым составило портрет типичного туриста, посещающего полуостров. Об этом сообщает РИА Новости.

Оказалось, что среднестатистический отдыхающий в Крыму — это россиянин в возрасте 34-44 лет из Москвы или Санкт-Петербурга. Отмечается, что летом средний возраст чуть ниже, так как многие приезжают на отдых с детьми.

Также, по данным исследования, которое провел сервис «Туту.ру», число отдыхающих в Крыму мужчин и женщин примерно одинаковое. Летом на полуострове чуть больше женщин, а зимой — мужчин.

В июле сервис бронирования Booking.com приостановил свою деятельность на территории Крыма из-за санкций. Уточнялось, что туристы больше не могут бронировать жилье на полуострове, ставить оценки и оставлять отзывы. Владелица одного из отелей в Крыму поделилась официальным ответом сервиса, в котором уточняется, что Booking.com обязан соблюдать торговые санкции Евросоюза в отношении Крыма, так как организация базируется в Нидерландах.

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