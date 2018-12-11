Составлен портрет типичного российского хакера

Генпрокуратура России составила портрет типичного российского хакера. Об этом во вторник, 11 декабря, официальный представитель ведомства Александр Куренной сообщил ТАСС.

По данным ведомства, среднестатистическим кибермошенником чаще всего является молодой человек в возрасте от 30 до 35 лет, который, как правило, не попадает под определение гениального хакера, а лишь располагает специальной программой для взлома устройств.

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Куренной также отметил, что на сегодняшний день хакерство — это, скорее, не интеллектуальный, а технический вид преступности. По его словам, за 9 месяцев этого года в России зафиксировано более 140 тысяч киберпреступлений, при этом более 35 тысяч из них расследованы.

Представитель прокуратуры также уточнил, что значительная часть киберпреступлений квалифицируется по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), хотя связаны с незаконным списанием денежных средств с банковских счетов через интернет или посредством сотовой связи. Поэтому, по словам Куренного, они должны расследоваться по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

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