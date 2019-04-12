Голодный воришка разжалобил владельца магазина и избежал наказания

В американском городе Толидо, штат Огайо, владелец продуктового магазина пожалел голодного вора и дал ему еды. Об этом сообщает информационный ресурс WPVI-TV.

В понедельник, 8 апреля, покупатель Седрик Бишоп (Cedric Bishop) обратил внимание на диалог хозяина магазина и вора. По его словам, владелец торговой точки Джитендра Сингх (Jitendra «Jay» Singh) заметил у прилавков подозрительного подростка, который прятал по карманам продукты. Мужчина проверил камеры наблюдения и потребовал, чтобы парень самолично сознался в краже.

«Я голоден. Я ворую еду для себя и младших братьев», — сказал юный грабитель и выложил из карманов многочисленные снеки. Сингх пожалел мальчишку и передумал вызывать полицию. «Это не еда. Если ты хочешь еды, я дам тебе ее», — ответил он. Мужчина дал парню куриные ножки, сосиски в тесте, целую пиццу и двухлитровую бутылку воды, после чего отпустил его домой.

Позже владелец магазина признался, что старался помочь юноше. Он был уверен, что правонарушитель мог угодить в тюрьму. «Если бы он попал за решетку, вряд ли он сделал бы в жизни что-нибудь хорошее», — заключил мужчина.

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