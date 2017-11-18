Наглый эму-воришка повеселил пользователей сети

В сети обратили внимание на видео, на котором эму таскает еду из открытой машины. Роликом поделилось сообщество Snake Catchers Adelaide на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным издания Daily Mail, видео было снято в Южной Австралии. На кадрах видно, как птица любопытно заглядывает в салон автомобиля и, замечая на сиденье пакетик с попкорном для приготовления в микроволновой печи, вытаскивает его и бросает на землю. После этого эму также решает стащить упаковку с овощными чипсами и платок.

Пользователи поблагодарили автора видео за возможность посмеяться, а один из них даже захотел взять птицу с собой, когда в следующий раз отправится за покупками в супермаркет. «Он мог бы бросать покупки в мою тележку», — написал юзер. При этом автор ролика отметил, что птица предпочитает играть с монетками.