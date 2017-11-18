Из жизни
 
Последние новости
В Евпатории прохожий нашел дохристианскую могилу
Француз забил ударом с 35 метров под перекладину
Наглый эму-воришка повеселил пользователей сети
Пугачева и Галкин обвенчались
Неймар сбежал из своего пятиэтажного особняка в Париже
Аэродром Раменское официально стал международным аэропортом Жуковский  
Порноактер-рекордсмен пожаловался на бессюжетность современных секс-фильмов

Наглый эму-воришка повеселил пользователей сети

Перейти в «Мою Ленту»

В сети обратили внимание на видео, на котором эму таскает еду из открытой машины. Роликом поделилось сообщество Snake Catchers Adelaide на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным издания Daily Mail, видео было снято в Южной Австралии. На кадрах видно, как птица любопытно заглядывает в салон автомобиля и, замечая на сиденье пакетик с попкорном для приготовления в микроволновой печи, вытаскивает его и бросает на землю. После этого эму также решает стащить упаковку с овощными чипсами и платок.

Пользователи поблагодарили автора видео за возможность посмеяться, а один из них даже захотел взять птицу с собой, когда в следующий раз отправится за покупками в супермаркет. «Он мог бы бросать покупки в мою тележку», — написал юзер. При этом автор ролика отметил, что птица предпочитает играть с монетками.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'Can I borrow him when I shop?': Cheeky emu ditches his diet to steal popcorn and chips from car
Сердитый слоненок рассмешил пользователей сети
Британец устроил перепалку с прохожим из-за страуса на поводке
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0417 ноября
Эмилио Эстевес в роли Билли Кида

Малыш на миллион

Легендарный головорез Дикого Запада передал привет из прошлого
17:5116 ноября

Американка выиграла джекпот дважды за один день

08:3616 ноября

На бразильский берег выбросило 30-тонного кита

12:5816 ноября

Найден пропавший при поиске племени охотников за головами путешественник

Из жизни00:0213 ноября

«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»

История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
07:0216 ноября

Толстый трехметровый питон застрял в канализационном люке посреди города

15:1715 ноября

Сотни индийцев закидали друг друга навозом за грехи предков

08:5716 ноября

Лошадь повредила машину и угодила за решетку

Из жизни

Сладкая сенсация

Шоколадной бывает даже пицца
17:0615 ноября

На барахолке нашли стоящее миллионы долларов фото американского бандита

08:2616 ноября

На операцию по уменьшению груди женщина попросила скинуться в интернете

13:5015 ноября

Британец отправился на поиск племени охотников за головами и пропал

Россия
«Я панически боялся лесбиянок»
Почему транссексуалам в России лучше не высовываться
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Милые кости
В попытках похудеть девушки истязают себя и сходят с ума
Источник подтвердил ранение двух сотрудников Росгвардии в «Москва-Сити»
Стала известна причина стрельбы в «Москва-Сити»
Минобороны объявило войну толстякам
Талончик в ад
В российских больницах пациентов заражают смертельными вирусами
Все материалы
Мир
Ислам? Не моя тема!
Сербия громит мечети и держит мусульман в страхе
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Роберт и Грейс МугабеДедушка старый, ему все равно
Военные не дали старейшему диктатору мира править после смерти
Суд обязал бывшую супругу Берлускони вернуть ему 60 миллионов евро алиментов
К поискам подлодки ВМС Аргентины присоединилось НАСА
Россия заблокировала в ООН японскую резолюцию по Сирии
Желтая Чечня
Мусульманам Китая дают миллионы, но они хотят размножаться и строить халифат
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
Российский дипломат сбил в центре Киева женщину с ребенком
Автономию для венгров Закарпатья назвали экзистенциальной
Украинский депутат призвал проводить диверсии в Белоруссии
В Киеве обнаружили российские танки
Арестованного в Эстонии россиянина связали с ФСБ
Все материалы
Экономика
Тоталитарт
Северная Корея научилась торговать диктаторами
Эксперты оценили эффект от инвестстимулов для Самотлорского месторождения
Отлейте: бензин в России рекордно подорожал
В этом обвиняют правительство и нефтяные компании
Экс-руководители «Югры» обжаловали вердикт арбитража о законности решений ЦБ
Польша призвала отказаться от российского газа в угоду «другим странам»
Блокчейн поможет начислять россиянам пенсии
Найдена причина подорожания икры
Все материалы
Силовые структуры
Алексей ШерстобитовЛеша-ликвидатор
Легендарный киллер 90-х стрелял без промаха и оставался загадкой для всех
Деньги любят тишину
Охранники знаменитой тюрьмы поставили порядочных арестантов на счетчик
«Земля — не поляна для межгалактических пикников!»
Россияне доносят на халтурящих проституток и дерзких инопланетян
Ворующий при помощи хитов Наташи Королевой бурят-гей оказался убийцей
Медика отстранили от службы за экспертизу по делу «пьяного» мальчика
Полицейские начальники трех округов Москвы уйдут в отставку
Суд оправдал водителя «красногорского стрелка»
Все материалы
Наука и техника
Голодающие дети в Бузулуке (Самарская губерния), 1921-1922 гг.«Обезумевшие родители отбирали еду у детей»
Советская власть бросила миллионы умирать от голода, но их спасли американцы
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Хватит всем
Почему террористы и изгои любят советское оружие
Проведена первая в мире пересадка головы человека
Человекоподобный робот научился делать сальто
Россию заподозрили в отрыве башни сирийскому Т-90
В воздушное пространство над США вторгся неопознанный самолет
Все материалы
Спорт
Время греть шары
Кого стоит бояться России на домашнем чемпионате мира
Торгуют телом
Чемпионы мира ходят по полю пешком и зарабатывают миллионы
Грязная игра: WADA не поверило России
Российских спортсменов хотят лишить Олимпиады, но есть надежда
Бьорндален устрашился сдавать допинг-пробы из-за отстранений россиян
Стала известна дата свадьбы Роналду
Миллионер Погребняк забил впервые за два года
Названа самая дорогая команда-участница ЧМ-2018
Все материалы
Культура
Зверье по имени товарищи
Гарик Сукачев призвал петербуржцев к революции
Lil Peep«Я депрессивный наркоман, и я уже на грани»
Что убило кумира российских школьников, эмо-рэпера Lil Peep
Понабрали по объявлению
Кино недели: от «Лиги справедливости» до «Молодого Годара»
Ушедшую с молотка самую дорогую в мире картину назвали подделкой
Порноактер-рекордсмен пожаловался на бессюжетность современных секс-фильмов
Умер актер из «Морских дьяволов»
Горилла и волк величиной с дом разрушили Чикаго в трейлере «Рэмпейдж»
Все материалы
Интернет и СМИ
Прости, но ты живешь в России
Крупнейшие корпорации заставили выживать в провинциальной глубинке
ТНТ откажется от зарубежного кино
Нежный палач
Он обещал помочь самоубийцам, приходил к ним и отрубал головы
В сети ошалели от «самого сложного в мире» теста на IQ
Трампа засмеяли за неуклюжий глоток воды из бутылки
Швыдкой расстроился из-за популярности Ольги Бузовой
Главреда гей-издания уволили за унижение евреев, толстяков и водителей автобусов
Все материалы
Ценности
Быстрее пули
Американцы тратят бешеные деньги ради воспоминаний о бурной молодости
Болид Шумахера продали за рекордную сумму
Треники на стероидах
Жертвы моды отдают последнее ради понтов
Американцы устроят слежку за модниками
Эмили Ратаковски разделась для рекламы купальников
В Москве открылся магазин с модными тюремными телогрейками
Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года
Все материалы
Путешествия
Горная текучка
Что россияне забыли на Кавказе
Рядом с мостом в Крым появится место для селфи
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Российский бизнесмен разбился в Индии на параплане
Составлена карта самых опасных мест для туристов
Москву признали лучшим в мире городом делового и событийного туризма
Определена цена желания выбраться из Воркуты на Новый год
Все материалы
Из жизни
Эмилио Эстевес в роли Билли КидаМалыш на миллион
Легендарный головорез Дикого Запада передал привет из прошлого
«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»
История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
Во всем виноват буй
Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
Американка выиграла джекпот дважды за один день
Найден пропавший при поиске племени охотников за головами путешественник
Толстый трехметровый питон застрял в канализационном люке посреди города
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Все материалы
Audi Q5 против SQ5
Пять причин купить Audi SQ5 вместо обычной Q5 (и одна против)
5 причин, почему мы ненавидим кроссоверы
Объясняем в картинках, почему самые популярные машины в мире никуда не годятся
Далеко. Дорого. Офигенно
Как поехать в Исландию и обомлеть не только от природы
Кто делает самые эпатажные британские машины
«Рэйнджи», «Астоны» и «Роллс-Ройсы»: лучшие творения ателье Kahn Design
За канадский ВАЗ-2108 без крыши попросили миллион рублей
В Германии нашли Opel Omega из 1990-х почти без пробега
Tesla показала эскиз гигантского пикапа
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Это Англия, детка!
Идеальный дом можно выиграть за две тысячи рублей
В Канаде построили скворечники для людей
Avito обвинил конкурента в воровстве объявлений
На строительство наземного метро в Москве потребуется 60 миллиардов рублей
Все материалы