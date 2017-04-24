Британец устроил перепалку с прохожим из-за страуса на поводке

Британец Джек Моррис (Jack Morrisоn) опубликовал в Twitter ролик, на котором запечатлел перепалку с выгуливающим страуса мужчиной. За сутки его твит собрал более пяти тысяч ретвитов и восьми тысяч лайков.

Автор видео удивляется необычному зрелищу и называет мужчину ненормальным. «Ты выгуливаешь гребаного страуса, мужик!», — отмечает он. В ответ мужчина начинает ругаться и кричать, что у него на поводке не страус, а эму. Ролик заканчивается взаимным обменом оскорблениями.

В начале апреля жителя американского города Су-Фолс, штат Южная Дакота, оштрафовали на 190 долларов за то, что он выгуливал своего королевского питона без поводка. Служба по контролю за животными заинтересовалась мужчиной после получения жалобы на ползающую по парку змею. Владелец питона рассказал, что был поражен, когда к нему подошел сотрудник службы и выписал штраф за «бегающее на свободе животное».