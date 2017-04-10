Циркового медведя выгуляли в центре Челябинска

Медведь бродил по центру Челябинска в понедельник, 10 апреля. Видео с ним выложили на YouTube очевидцы.

Зверя обнаружили утром на улице Островского, он был без намордника, передает РИА Новости. «Сотрудники полиции выезжали на место происшествия, но медведя там уже не было», — сообщили агентству в ГУ МВД по Челябинской области. Проводится проверка.

По предварительным данным, медведь принадлежит цирковому коллективу. Как написал на своей странице «ВКонтакте» челябинский зоозащитник Карен Даллакян, животное находилось на выгуле, организованном его хозяевами.