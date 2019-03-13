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Вор пожалел бедную девушку и вернул награбленное

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Blagag! / YouTube

В Китае вор вернул девушке украденные купюры после того, как увидел, что на ее карте больше нет денег. На ролик с камер видеонаблюдения обратил внимание информационный портал Shanghaiist.

На видео девушка по фамилии Ли снимает деньги в банкомате, расположенном в городе Хэюань, провинция Гуандун. К ней сзади подходит мужчина с ножом и требует отдать ему деньги. Девушка вручает ему 2,5 тысячи юаней (24,5 тысячи рублей).

Грабитель заставляет ее снять еще больше денег. Ли показывает, что у нее на карте осталось ноль юаней. Тогда вор неожиданно возвращает ей украденное, улыбается и уходит.

Сообщается, что благородный жест не спас грабителя от полиции. Вскоре после происшествия мужчину арестовали.

В декабре австралиец рассказал, каким образом несколько месяцев обманывал банкомат и вел роскошную жизнь. Мужчина пользовался автоматом ночью, когда тот находился на техобслуживании — в эти часы банкомат не регистрировал транзакции, но выдавал деньги.

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