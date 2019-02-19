Солдат подделал пачку денег и вручил их невесте на свадебные расходы

Малайзиец подделал пачку купюр ради роскошной свадьбы и попался. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

Служащий в армии в ранге капрала мужчина несколько дней изготавливал четыре тысячи малайзийских ринггитов (около 65 тысяч рублей) на ксероксе военной базы. 28-летний солдат передал их невесте на свадебные расходы, перемешав с настоящими деньгами. Откладывать траты было нельзя: торжество назначили на 30 марта.

Невеста обратила внимание на странный вид банкнот. Солдат объяснил ей, что купюры выдал ему банкомат. Чтобы доказать это, он показал девушке чеки, которые он достал из урны возле банкомата, в котором действительно снял небольшую сумму. Невеста посоветовала ему обратиться в полицию.

Мужчина написал заявление в полицию в надежде, что банк обменяет фальшивые деньги на настоящие. На следующий день его арестовали. У него конфисковали 55 купюр достоинством в 50 (811 рублей) и 100 ринггитов (1,6 тысячи рублей), настоящую банкноту в 100 ринггитов и копировальный аппарат.

В августе сообщалось о китайце, напечатавшем миллионы юаней дома. Безработный мужчина заявил, что занялся подделкой банкнот ради больной дочери.

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