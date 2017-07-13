Запертый за банкоматом рабочий передавал просьбы о помощи через щель для чеков

В американском городе Корпус-Кристи, штат Техас, рабочий оказался заперт в банке и пытался позвать на помощь, передавая через банкомат записки с просьбами о помощи. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел 12 июля, когда ремонтник приехал в отделение Bank of America, чтобы поменять замок. В ходе работ мужчина оказался заперт в помещении, которое сообщается с банкоматом. Он не мог ни открыть дверь, ни позвонить начальству, потому что забыл мобильный телефон в машине.

Чтобы позвать на помощь, ремонтник дожидался людей, которые приходили в отделение, чтобы снять деньги, и передавал им записки через щель для чеков в банкомате. «Пожалуйста, помогите. Я застрял тут», — начиналась одна из них.

Один из клиентов банка услышал тихий голос из банкомата и вызвал полицию. Прибывший страж порядка выбил дверь и освободил рабочего.

В июне сообщалось, что в американском городе Эверетт, штат Вашингтон, взломщики, пытавшиеся ограбить банкомат, случайно спалили хранившиеся в нем деньги.

