В США взломщики банкомата случайно сожгли хранившиеся в нем деньги

В американском городе Эверетт, штат Вашингтон, взломщики, пытавшиеся ограбить банкомат, случайно спалили хранившиеся в нем деньги. Об этом сообщает UPI.

— Everett Police WA (@EverettPolice) 30 мая 2017, 14:44

В полиции предполагают, что преступники использовали паяльную лампу, чтобы проделать отверстие в стене и корпусе устройства. Когда они добрались до контейнера с наличными, вырывающееся из горелки пламя подожгло купюры.

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Операционный директор местного банка Джон Диксон (John Dickson) заявил, что сгорели все деньги, которые лежали в банкомате. По его словам, подозреваемым ничего не досталось.

В мае сообщалось, что в Югре мужчина сжег миллион рублей при попытке вскрыть банкомат.