Безработный отец распечатал миллионы на принтере на лечение дочери

Житель китайской провинции Аньхой с помощью отца наладил производство фальшивых денег, чтобы оплатить лечение ребенка. Об этом сообщает South China Morning Post.

Безработного выдали крупные покупки, которые он стал совершать. Придя к нему домой, чтобы выяснить источник доходов, полицейские обнаружили три работающих принтера, машину для нанесения позолоты и 2,5 миллиона поддельных юаней (около 24 миллионов рублей).

26-летний мужчина объяснил, что стал фальшивомонетчиком, потому что нуждался в деньгах на лечение дочери. Он нашел описание технологии в интернете, купил оборудование для экспериментов и сосредоточился на улучшении качества подделки, пока его 46-летний отец взял на себя печать и сбыт.

Изготовленные купюры не тратили, а продавали на два порядка дешевле номинальной стоимости. За банкноту достоинством 100 юаней (около 1000 рублей) брали 8 юаней (около 80 рублей). При обыске в квартире нашли 240 тысяч юаней (2,3 миллиона рублей), которые были заработаны таким образом.

Обоих фальшивомонетчиков задержали, а поддельные деньги конфисковали.

В 2016 году сообщалось, что полиция японского города Нагоя арестовала буддийского монаха после того, как он расплатился фальшивыми деньгами с 17-летней проституткой.

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