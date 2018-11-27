У раздаривающего сотни долларов банкомата вспыхнула драка

Неисправный банкомат Bank of America в американском городе Хьюстон, штат Техас, выдавал стодолларовые купюры вместо 20-долларовых. Об этом сообщает UPI.

Известие об ошибке быстро разлетелось по социальным сетям, и к банкомату стали съезжаться местные жители. Вскоре между собравшимися вспыхнула драка, которая привлекла внимание полиции. После прибытия помощников шерифа банкомат закрыли.

Согласно заявлению Bank of America, странное поведение устройства объяснялось неверной загрузкой 100-долларовых купюр. Людям, которым банкомат выдал больше положенного, разрешили оставить лишние деньги себе, пишет ABC 13.

В 2014 году сообщалось, что в Кемерово банкомат по ошибке выдал 20 тысяч рублей вместо 400 рублей. Женщину, снявшую деньги, обвинили в краже. Суд обязал ее вернуть полученную сумму и оштрафовал на пять тысяч рублей.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!