«Магнит» поборется с российским олигархом за «Ленту»

Розничная сеть «Магнит» направила в марте другому ретейлеру — «Ленте» — предложение о слиянии. Об этом говорится в сообщении «Ленты» на Лондонской фондовой бирже.

Отмечается, что обсуждение носило общий характер, однако «Магнит» до сих пор не предоставил четкого видения структуры, сроков и хода реализации проекта. Сумма сделки оценивалась в 1,78 миллиарда долларов.

В результате основные акционеры «Ленты» договорились о сделке с «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова. Инвестфонд TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития согласились продать суммарно 41,9 процента акций за 729 миллионов долларов.

Отмечается, что предложение «Магнита» было более выгодным, чем у структур Мордашова. «Магнит» предлагал 3,65 доллара за одну депозитарную расписку, «Севергрупп» — 3,6 доллара.

Как сообщил РБК представитель «Магнита», ретейлер все еще сохраняет свой интерес к «Ленте», даже несмотря на объявленные договоренности со структурами Мордашова.

«Магнит» основан Сергеем Галицким в 1994 году. На протяжении долгих лет компания развивалась, пока не достигла статуса крупнейшей торговой сети России. В 2018 году количество торговых точек компании превышало 17 тысяч. 16 февраля Сергей Галицкий объявил о продаже своей доли в ретейлере — 29,1 процента акций компании Галицкий продал госбанку ВТБ за 138 миллиардов рублей.

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