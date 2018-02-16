ВТБ получил контроль над «Магнитом»

Группа ВТБ приобретает 29 процентов акций компании «Магнит» за 138 миллиардов рублей. Договоренность об этом достигнута с владельцем ритейлера Сергеем Галицким. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

«Для закрытия сделки потребуется получение согласования Федеральной антимонопольной службы РФ», — отмечается в сообщении.

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По словам главы ВТБ Андрея Костина, госбанк становится крупнейшим акционером «Магнита», сообщает ТАСС. «У Сергея Николаевича [Галицкого] остается пакет в районе трех процентов, он остается миноритарным акционером», — указал Костин. Сделка станет крупнейшей по слияниям и поглощениям в 2018 году, добавил он.

Мировой рынок розничной торговли проходит период кардинальной трансформации, вызванной растущими требованиями и предпочтениями потребителей, взаимным проникновением онлайн- и офлайн-каналов продаж и усилением роли высоких технологий, отметил глава ВТБ. «Опираясь на опыт и финансовые ресурсы группы ВТБ, мы планируем вывести компанию "Магнит" на качественно новый уровень своего развития», — сказал Костин.

РБК 15 февраля сообщало, что «Почта России», банк ВТБ и компания «Магнит» ​подпишут соглашение о долгосрочном партнерстве. Как рассказали собеседники агентства, «Магнит» начнет продавать товары через «Почту России». Также ретейлер и «Почта России» объединят логистические и транспортные ресурсы.

«Магнит» — крупнейшая розничная сеть в России по количеству магазинов.

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