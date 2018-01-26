Чистая прибыль «Магнита» в четвертом квартале снизилась почти наполовину

Чистая прибыль ретейлера «Магнит» в четвертом квартале 2017 года снизилась на 41,72 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 7,86 миллиарда рублей. Выручка компании также сократилась за отчетный период на 6,19 процента до 302,3 миллиарда рублей. Такие данные содержатся в пресс-релизе ретейлера.

При этом продажи «Магнита» в четвертом квартале снизились на 4,17 процента по отношению в четвертому кварталу 2016 года. EBITDA компании за отчетный период снизилась на 18,93 процента до 22,3 миллиарда рублей. В свою очередь EBITDA margin уменьшилась на 7,38 процента (в четвертом квартале 2016 снижение составило 9,67 процента).

«Магнит» оценил в 1 миллиард рублей сбой работы онлайн-касс 20 декабря. По информации ритейлера, программным обеспечением производителя «Штрих-М» оборудованы около 11 тысяч магазинов всех четырех форматов сети.

23 января сообщалось о том, что топ-менеджер компании, занимавший должность директора формата «Магнит косметик» и аптек «Магнита» Сергей Гончаров ушел из компании. За девять месяцев прошлого года магазины косметики были единственным форматом, где не падали сопоставимые продажи. Основным бизнесом «Магнита» является формат магазина. Сопоставимая выручка данного сегмента за это время сократилась на 0,59 процента. В октябре «Магнит» отчитался о резком сокращении чистой прибыли в третьем квартале (минус 53,3 процента) и замедлении роста продаж. Капитализация «Магнита» на Лондонской фондовой бирже опустилась до минимумов 2012 года.