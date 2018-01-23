Отвечавший за аптеки и косметику «Магнита» топ-менеджер ушел из компании

Занимавший должность директора формата «Магнит косметик» и аптек «Магнита» Сергей Гончаров ушел из компании. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ретейлера.

По словам Гончарова, его уход связан с тем, что он «перестал видеть для себя будущее в компании». «У меня более амбициозные планы и задачи, которые я сам перед собой поставил», – отметил он. В настоящее время бывший топ-менеджер, по его словам, ведет переговоры с несколькими компаниями.

Гончаров был директором формата «Магнит косметик» в период с 2013 по 2016 год. К началу его работы в сеть магазинов косметики и бытовой химии, которая была убыточна, входило около 700 точек. В течение 4 лет продажи выросли в 13 раз, EBITDA – в 22 раза. По состоянию на конец сентября 2017 г. у «Магнита» было 3522 «Магнит косметик», их выручка за девять месяцев составила 57 миллиардов рублей (всего «Магнита» – 851 миллиард рублей).

За девять месяцев прошлого года магазины косметики были единственным форматом, где не падали сопоставимые продажи, напоминает издание. Основным бизнесом «Магнита» является формат магазина. Сопоставимая выручка данного сегмента за это время сократилась на 0,59 процента. В октябре «Магнит» отчитался о резком сокращении чистой прибыли в третьем квартале (минус 53,3 процента) и замедлении роста продаж. Капитализация «Магнита» на Лондонской фондовой бирже опустилась до минимумов 2012 года.

Как отмечает издание, отвечая на вопрос, связано ли решение уйти из «Магнита» с изменением личных приоритетов или с непростой ситуацией в основном бизнесе «Магнита», Гончаров заявил, что это связано с обоими факторами.

Развитием нового формата «Магнита» – аптек Гончаров занимался с января 2017 по январь 2018 года. К концу декабря у «Магнита» работала 51 аптека. Сейчас, по данным Гончарова, «взята небольшая пауза для оценки эффективности открытых аптек – это, скорее всего, займет первый квартал 2018 года».

По словам финансового директора «Магнита» Хачатура Помбухчана, со временем аптеки будут интегрированы в «Магнит косметик». Однако пока «Магнит» из-за проблем в операционной деятельности вынужденно уделяет меньше внимания смежным направлениям, например аптекам, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Гончаров активно развивал «Магнит косметик», когда в основном бизнесе – торговле продовольствием – не было проблем, напоминает он. Сейчас же, по словам эксперта, ситуация иная — не видно предпосылок, «чтобы хотя бы магазины у дома или гипермаркеты были на пути устойчивого восстановления».

Как считает аналитик «Сбербанк CIB» Михаил Красноперов, Гончаров стоял за восстановлением бизнеса магазинов косметики, его уход для рынка – это дополнительный аргумент для пессимизма.