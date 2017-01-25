Одна из крупнейших в России мультиформатных розничных компаний X5 Retail Group вернула лидерство в российской продовольственной рознице. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании.

В 2016 году выручка ретейлера выросла на 27,5 процента и превысила 1,025 триллиона рублей. Этот показатель оказался лучшим с 2011 года, отметили в компании. Кроме того, это почти на 21 миллиард рублей больше продаж в продуктовых магазинах сети «Магнит», которая сохраняла первенство на рынке с 2013 года. Чистая розничная выручка всех форматов «Магнит» выросла на 12,81 процента, до 1,07 триллиона рублей, сообщала компания.

По итогам четвертого квартала 2016 года продажи Х5 увеличились на 27,5 процента, до 291,3 миллиарда рублей, что на 3 процента больше, чем выручка «Магнита» за аналогичный период (282,5 миллиарда рублей, прирост 9 процентов).

Впервые Х5 впервые вышла в лидеры по размеру выручки в сентябре 2016 года и с этого момента сохраняет позиции на розничном рынке, отметил гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

В компании ставят своей задачей удержать первенство, и рассчитывают достигнуть этой цели по итогам текущего года. По прогнозу Bloomberg, EBITDA X5 в 2017 году составит 94,7 миллиарда рублей.

X5 Retail Group, управляющая сетями магазинов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», основана в мае 2006 года. Основными акционерами являются «Альфа-групп» (47,86 процента) и основатели «Пятерочки» (14,43 процента), еще 37,64 процента акций находится в свободном обращении.

В начале сентября 2016 года сообщалось, что Х5 Retail Group открыла 8500-й магазин. Юбилейным стал супермаркет «Перекресток», расположенный в ТЦ «Океания» на Кутузовском проспекте в Москве. Тогда же свои двери перед покупателями распахнули еще 13 магазинов Х5 Retail Group в Ростове-на-Дону, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Новосибирске, Липецке, Рязани, Ярославле, Чебоксарах, Москве и Санкт-Петербурге.