Акции «Магнита» подешевели до минимума за пять лет

Стоимость акций сети «Магнит» во время пятничных торгов, 26 января, обновляла пятилетний минимум, свидетельствуют данные Московской биржи.

Падение началось с самого утра на фоне публикации слабой финансовой отчетности за четвертый квартал прошедшего года и весь 2017-й.

В частности, чистая прибыль ретейлера по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) рухнула сразу почти на 42 процента к аналогичному периоду 2016 года, до 7,86 миллиарда рублей. За год она снизилась до 35,53 миллиарда рублей против 54,41 миллиарда годом ранее. EBITDA компании в четвертом квартале уменьшилась на 18,9 процента, до 22,3 миллиарда рублей, за год падение этого показателя составило почти 15 процентов.

По объему выручки за 2017 год «Магнит» по объему уступил своему основному конкуренту X5 Retail Group, заработав 1,14 триллиона рублей.

После того, как «Магнит» опубликовал отчетность, цена его акций пошла вниз: бумаги потеряли около пяти процентов. падение продолжилось после объявления о том, что ретейлер может отказаться от выплаты дивидендов. Об этом сообщил

финансовый директор «Магнита» Хачатур Помбухчан. «Я думаю, что в 2018 году компания платить дивиденды не будет. Но во втором полугодии 2018 года мы соберемся, подумаем о том, чтобы в 2019 году вернуться к практике дивидендов», - цитирует топ-менеджера «Интерфакс».

На фоне таких заявлений падение стоимости акций Магнита продолжилось. В ходе торгов она опускалась до 5550 рублей за бумагу — до уровня января 2013 года. Еще более существенным снижение стоимости акций продуктовой сети выглядит в сравнении с пиковым 2014 годом, с того времени они потеряли около 60 процентов.

По мнению отраслевых экспертов, дальнейшие перспективы акций магнита неважные: «ничего хорошего по бумаге не видно».

Возможно, добавляют они, акционерам пора требовать байбэк акций и смену менеджмента.

23 января сообщалось о том, что топ-менеджер компании, занимавший должность директора формата «Магнит косметик» и аптек «Магнита» Сергей Гончаров ушел из компании. За девять месяцев прошлого года магазины косметики были единственным форматом, где не падали сопоставимые продажи. Основным бизнесом «Магнита» является формат магазина. Сопоставимая выручка данного сегмента за это время сократилась на 0,59 процента.

В октябре 2017 года «Магнит» отчитался о резком сокращении чистой прибыли в третьем квартале (минус 53,3 процента) и замедлении роста продаж. Капитализация «Магнита» на Лондонской фондовой бирже опустилась до минимумов 2012 года.

