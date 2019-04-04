Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий, впервые объяснил причины продажи торговой сети. В интервью The Bell он признался, что одной из важнейших причин стало постоянное психологическое давление, с которым он сталкивался, будучи управленцем торговой сети.

«Очень большая персонификация компании со мной. Ты не можешь на 100 процентов контролировать ситуацию, это связано с человеческими жизнями и лежит грузом на тебе каждый день — это для меня очень сложно», — признался бизнесмен, который в настоящий момент сосредоточен на развитии своего футбольного клуба «Краснодар».

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По его словам, в таких условиях очень сложно развиваться, так как любое новое открытие магазина или распределительного центра «уменьшает спокойный сон еще на одну минуту». Галицкий признался, что с возрастом с таким давлением становилось сложнее справляться, что стало еще одной причиной уйти из бизнеса.

Наконец, третьей причиной стал постоянный диалог с органами государственной власти. Галицкий отметил, что ему в принципе делать это сложно, так как это не является его сильной стороной, однако стремление оптимизировать бизнес-процессы вынуждало его этим заниматься.

Один из немногих self-made бизнесменов в России признался, что не намерен возвращаться в бизнес и создавать что-то крупное вновь. Галицкий отметил, что намерен сосредоточиться на футбольном клубе и Краснодаре.

«Магнит» основан Сергеем Галицким в 1994 году. На протяжении долгих лет компания развивалась, пока не достигла статуса крупнейшей торговой сети России. В 2018 году количество торговых точек компании превышало 17 тысяч. 16 февраля Сергей Галицкий объявил о продаже своей доли в ретейлере — 29,1 процент акций компании Галицкий продал госбанку ВТБ за 138 миллиардов рублей.

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