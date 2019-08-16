Назван самый непопулярный город России

Больше всего россияне мечтают о покупке жилья в двух населенных пунктах: Москве и Санкт-Петербурге. Самым непопулярным городом оказался Тольятти. Об этом говорится в материалах исследования аналитиков «Авито» (есть в распоряжении редакции).

К таким выводам аналитики пришли на основании исследования, проведенного в 2019 году среди жителей 23 российских городов. По их данным, жилье в Москве и Санкт-Петербурге интересует россиян в полтора раза чаще, чем в Казани, занявшей третье место по популярности. В пятерку наиболее востребованных у покупателей жилья городов вошли также Краснодар и Уфа.

Антилидером рейтинга оказался Тольятти. При этом, подчеркивают аналитики, город находится на третьем месте по доступности жилья для населения, уступая только Челябинску и Саратову. Москва в этом рейтинге расположена на последнем, 23-м месте, Санкт-Петербург и Казань занимают, соответственно, 22-ю и 21-ю строчки.

В конце 2018-го аналитики компании констатировали снижение цен на новостройки Тольятти на два процента за год. Этот город стал одним из редких исключений из общего по стране тренда на рост стоимости первичного жилья. Проведенное в июле 2019-го исследование аналитиков Zoom Market показало, что Тольятти входит в десятку самых грязных и замусоренных городов России.

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