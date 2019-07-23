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Определен лучший для покупки жилья город России

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Саратов занял первое место рейтинга российских городов, где наиболее выгодно приобретать жилую недвижимость с целью сдачи в аренду. Список, составленный специалистами портала «Мир квартир», есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Квартира в Саратове в среднем окупается за 12 лет, принося владельцу доход на уровне 8,4 процента годовых, подсчитали аналитики. Для простоты и удобства расчетов предполагалось, что жилье сдается круглый год без перерыва. Затраты на ремонт, налоги и прочее не учитывались, так же как и инфляция, дополнительная прибыль от размещения вырученных денег в банке и прочие статьи расходов и доходов.

На втором месте по уровню доходности арендной недвижимости — Симферополь, где среднестатистическая квартира окупается за 13 лет (доходность — 7,9 процента годовых). Также хорошие показатели у жилья в Астрахани, Краснодаре, Нижнем Тагиле, Челябинске и Ростове-на-Дону: местные квартиры приносят владельцам от 7,3 до 7,6 процента годовых, окупаясь за 13-14 лет.

Москва и Санкт-Петербург из-за высоких цен на недвижимость вошли в десятку антилидеров рейтинга: доходность жилья в двух столицах — 4,5-4,6 процента, а ждать, пока оно «отобьется», покупателям приходится 22 года.

Худшие показатели — в Якутске. Там рантье получают от арендного жилья доход на уровне 3,8 процента годовых и возвращают свои вложения только через 26 лет. Также невыгодно приобретать квартиры для сдачи в аренду во Владивостоке, Чите, Ижевске и Иркутске: доходность в этих городах составляет 4-4,4 процента, срок окупаемости — 23-25 лет.

В среднем сдаваемые в аренду квартиры в крупных российских городах окупаются за 18 лет, их доходность равна 5,6 процента годовых, отмечается в предоставленных материалах.

«Само собой разумеется, подсчеты очень усреднены. В самом доходном городе нашего списка можно купить квартиру в невостребованном арендаторами месте или выставить ее по неудачной цене на арендном рынке, и тогда инвестор получит гораздо ниже средней доходности, — подчеркивают эксперты. — И наоборот, в городе из хвоста рейтинга, в той же Москве, можно найти жилье с таким потенциальным соотношением цены и арендной ставки, что оно окажется супердоходным и будет успешно кормить своего владельца долгие годы».

Ранее в июле премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в России необходимо развивать рынок съемного жилья. Он указал, что аренда широко распространена в странах с развитой экономикой.

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