Медведев высказался за аренду жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что в России необходимо развивать рынок съемного жилья. Такое мнение он высказал в ходе встречи с руководителем АО «ДОМ.РФ» Александром Плутником, состоявшейся в пятницу, 19 июля, передает ТАСС.

Глава правительства отметил, что аренда широко распространена в странах с развитой экономикой. По его словам, в таких странах до 50 процентов жилья, выделяемого гражданам для улучшения жилищных условий, — это объекты, предоставляемые именно на правах найма.

Материалы по теме «Не хочу вкладываться в кирпичи» Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?

Плутник в свою очередь сообщил премьер-министру, что порядка семи процентов жилого фонда в России сдается в аренду, но речь при этом идет не о «цивилизованной», а о частной практике. Большинство российских арендаторов и арендодателей не имеют специальной защиты «в силу отдельных норм законодательства», подчеркнул Плутник. Он также заявил, что «ДОМ.РФ» развивает программы аренды жилья. «Мы выступаем приобретателями, приобретаем либо целиком дом, либо подъезд и предоставляем гражданам в аренду, — пояснил глава «ДОМ.РФ». — Спрос достаточно большой».

Ранее в июле было названо число снимающих жилье россиян: по всей стране около 10 миллионов граждан арендуют недвижимость, и 49 процентов из них намерены оставаться в съемных квартирах или комнатах, как минимум, в течение ближайших двух лет.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!