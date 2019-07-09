Владельцам квартир в Москве посоветовали умерить аппетиты

Владельцы столичных квартир, сдаваемых в аренду, нацелены на повышение ставок. Но увеличение стоимости найма жилья может спровоцировать рецессию на арендном рынке, говорится в материалах агентства «ИНКОМ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, собственники съемных квартир в Москве стремятся компенсировать падение доходности арендного бизнеса, произошедшее в последние годы. В ближайшем будущем они намерены повысить ставки в среднем на 7-10 процентов. Арендаторы тем временем не готовы платить по возросшим тарифам. Эксперты полагают, что они будут игнорировать переоцененные лоты.

«В случае попыток взвинтить стоимость аренды жилья часть собственников рискует остаться без квартирантов — люди будут снимать только самое низкобюджетное, многие готовы поступиться комфортом, но не платить по завышенным расценкам, — предупреждают в «ИНКОМ». — Бюджетные предложения расходятся быстро, однако экспозиция постоянно пополняется, и дефицита на столичном рынке найма не предвидится».

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Риелторы считают, что если тенденция к подорожанию съемного жилья не будет переломлена, сегменту аренды квартир эконом- и комфорткласса грозит упадок. При традиционном осеннем росте спроса на съемное жилье стоимость найма в целом по рынку остается стабильной, указывают они: в норме подорожать могут лишь самые ходовые лоты — низкобюджетные, и не более чем на 5 процентов.

Ранее, в июне, российских квартирных хозяев уличили в бесцеремонности: по мнению риелторов, среди владельцев жилья широко распространены заблуждения о своих правах и обязанностях. В частности, не менее 60 процентов собственников уверены, что закон дает им право в любое время появляться в квартире, не предупреждая арендаторов.

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