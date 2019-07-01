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Названы самые непопулярные категории съемщиков жилья

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Собственники российских квартир, сдаваемых в аренду, не желают видеть в качестве съемщиков людей с животными и приезжих из южных республик бывшего СССР, следует из материалов агентства «Невский Простор», предоставленных редакции «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, владельцы жилья «фильтруют» арендаторов даже тогда, когда предложение на рынке аренды значительно превышает спрос. При этом чаще всего они отказываются сотрудничать со съемщиками, у которых есть домашние животные. На втором месте по непопулярности — приезжие из южных республик бывшего СССР и из отдаленных регионов России.

Кроме того, владельцы недвижимости зачастую негативно относятся к семьям с детьми. «Семейные пары являются привлекательными арендаторами для собственников квартир, однако если у пар есть дети, то это снижает их рейтинг. Многие владельцы очень боятся того, что малыши могут что-то испортить или испачкать», — поясняют эксперты.

Также неохотно собственники сдают квартиры людям творческих профессий и представителям сексуальных меньшинств.

Ранее, в июне, российских квартирных хозяев уличили в бесцеремонности: по мнению риелторов, среди владельцев жилья широко распространены заблуждения о своих правах и обязанностях. В частности, не менее 60 процентов собственников уверены, что закон дает им право в любое время появляться в квартире, не предупреждая арендаторов.

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