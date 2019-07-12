Ипотека станет не нужна

В долгосрочной перспективе популярность ипотеки в России будет снижаться. Об этом говорится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», опубликованной Центробанком.

По прогнозам ЦБ, объемы ипотечного кредитования в России могут начать снижаться после 2026-2028 годов, когда будет реализован текущий спрос на жилищные займы. Кроме того, падению востребованности ипотеки поспособствуют рост мобильности населения и изменение приоритетов граждан — многие предпочтут не владеть жильем, а арендовать его.

«Смещение парадигмы поведения новых поколений от владения квартирой к аренде будут снижать потребность в ипотеке в долгосрочной перспективе», — подчеркивается в записке.

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Эксперты полагают, что поддержать спрос на ипотеку может субсидирование кредитной ставки для определенных категорий заемщиков. «Снижение ставки по ипотеке с 8 до 6 процентов уменьшает аннуитетный платеж по кредиту на 10–12 процентов, в зависимости от срока, что позволяет семьям купить большие по метражу квартиры, чем при ипотеке по рыночной ставке. Опрос ВЦИОМ и "ДОМ.РФ" показывает, что дополнительно около пяти миллионов семей готовы взять ипотеку при снижении ставки до уровня 6–8 процентов», — указывают в ЦБ. Впрочем, отмечают аналитики, количество семей, попадающих под условия программ субсидирования, гораздо меньше, поэтому значительной прибавки спроса на ипотеку от таких программ не будет.

В целом эксперты констатируют, что институт аренды в России пока развит недостаточно — при этом именно развитие рынка съемного жилья способно решить проблему улучшения жилищных условий без дополнительного строительства новых домов.

В марте 2019-го было опубликовано исследование, свидетельствующее о том, что в большинстве крупнейших городов России покупка квартиры в ипотеку выгоднее, чем аренда с одновременным накоплением средств на жилье. Выгода от выбора ипотечной стратегии составляет от 400 тысяч до 50 миллионов рублей, подсчитали эксперты. Значительнее всего экономят, предпочитая ипотеку аренде, жители Химок, Москвы и Махачкалы.

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