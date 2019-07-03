Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении многодетным семьям компенсации расходов на обслуживание ипотечного кредита. Соответствующий документ в среду, 3 июля, размещен на официальном портале правовой информации.

Воспользоваться льготой смогут заемщики, в семьях которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года рождается третий ребенок или последующие дети.

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В документе уточняется, что при определении права на меры государственной поддержки не будут учитываться дети, не являющиеся гражданами России, а также дети, в отношении которых заемщик был лишен родительских прав.

Максимальный размер ипотечной компенсации таким семьям составит 450 тысяч рублей, эти деньги можно будет использовать на погашение суммы задолженности. В случае если остаток задолженности многодетной семьи будет меньше 450 тысяч, оставшиеся средства можно будет направить на погашение процентов за пользование кредитом.

Компенсация будет предоставляться многодетным семьям однократно и только в отношении единственного ипотечного кредита, оформленного на одного из родителей.

Законопроект был внесен в Госдуму председателем нижней палаты Федерального собрания Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко совместно с депутатами разных фракций в мае 2019-го и принят 19 июня.

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